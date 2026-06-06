Водитель насмерть разбился в опрокинувшейся иномарке в Приморье

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Находившийся за рулем человек не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.