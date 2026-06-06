С начала 2026 года аферисты обманули более двух тысяч жителей Красноярского края

С начала 2026 года жертвами интернет-преступников стали 2560 жителя Красноярского края. Традиционную субботнюю сводку о мобильном мошенничестве озвучила региональная прокуратура сегодня, 6 июня.
Причиненный ущерб составил около миллиарда рублей. В суды направили 384 уголовных дела об интернет-хищениях.
— Только за минувшую неделю у 203 человек дистанционным способом похитили более 71 млн руб., — добавили в надзорном ведомстве.
Самые частые схемы мошенничества: фейковые криптобиржи, реклама о дополнительном заработке, лжесотрудники спецслужб и организаций, спасавших «благополучие», а также фишинговые ссылки на интернет-магазины.
По каждому случаю заведены и расследуются уголовные дела.