Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 БПЛА, летевшего к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник (БПЛА), направлявшийся к столице. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 21.
4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. В результате инцидента пострадавших нет.
31 мая в Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, им ничего угрожает.