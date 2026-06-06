Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже 21 БПЛА, летевшего к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник (БПЛА), направлявшийся к столице. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник (БПЛА), направлявшийся к столице. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в мессенджере МАКС.

Так, число сбитых дронов достигло 21.

4 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по пригородному поезду, который следовал из Луганска в Лантратовку. В результате инцидента пострадавших нет.

31 мая в Ростовской области из-за падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия. Жителей близлежащих частных домов эвакуировали в целях обеспечения безопасности, им ничего угрожает.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше