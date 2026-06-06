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Над Ленинградской областью сбиты 25 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 25 беспилотников. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 25 беспилотников. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».

Примерно в 4:00 мск Александр Дрозденко предупредил о беспилотной опасности в регионе. Возможно понижение скорости мобильного интернета, добавлял губернатор. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов.

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