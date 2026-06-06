Над Ленинградской областью сбиты 25 беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 25 беспилотников. Он уточнил, что «боевая работа продолжается».
Примерно в 4:00 мск Александр Дрозденко предупредил о беспилотной опасности в регионе. Возможно понижение скорости мобильного интернета, добавлял губернатор. Петербургский аэропорт Пулково приостановил прием и отправку самолетов.
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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше