Губернатор Ленобласти сообщил об уничтожении 25 беспилотников

«Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.
Утром 6 июня средства противовоздушной обороны сбили восьмой украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
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