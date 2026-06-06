Украина бомбит Европу: дроны ВСУ вышли из-под контроля и несутся в Румынию

В Румынии зафиксирован второй за неделю крупный инцидент с дронами ВСУ. В порту Констанца утром 5 июня обнаружили безэкипажный катер (БЭК), который вскоре взорвался.
В национальном Минобороны заявили, что взорвавшийся беспилотник не имеет отношения к арсеналу ВС Румынии. Позже военно‑морские силы Украины официально подтвердили, что взорвавшийся в Констанце БЭК принадлежит украинской стороне.
На вопрос, как украинский БЭК оказался в румынской акватории, в эксклюзивном интервью aif.ru ответил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
По словам эксперта, наши средства радиоэлектронной борьбы становятся всё эффективнее и эффективнее, поэтому у противника начинаются первые попытки использовать системы искусственного интеллекта для навигации БЭКов.
«Думаю, что здесь была ошибка в навигации из‑за каких‑то “галлюцинаций” первых версий искусственного интеллекта, реализованных в навигационной системе БЭКов. Соответственно, они уплыли в сторону Румынии», — объяснил он.
Собеседник издания уточнил, что причин взрыва БЭКа в порту могло быть несколько.
«Первая версия — классическая: произошла детонация в момент столкновения дрона с чем‑либо — судном, берегом. Активировался детонатор, который подорвал боевую часть. Вторая версия — сработала система самоуничтожения, в которой есть таймеры. То есть, БЭК не достиг цели и самоуничтожился», — объяснил он.
Это не первый случай, когда украинские дроны взрываются на территории европейских государств. 29 мая беспилотник ВСУ врезался в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В результате ранения получили женщина и её сын. Неоднократно дроны падали в Литве и Латвии.