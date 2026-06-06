Украина бомбит Европу: дроны ВСУ вышли из-под контроля и несутся в Румынию

Это не первый случай, когда украинские дроны взрываются на территории европейских государств. 29 мая беспилотник ВСУ врезался в крышу жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В результате ранения получили женщина и её сын. Неоднократно дроны падали в Литве и Латвии.