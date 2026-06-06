Собянин сообщил об отражении атаки уже 22 БПЛА на подлете к Москве

Еще один беспилотник (БПЛА) уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 22.
Украинская армия 30 мая также атаковала беспилотником северную сторону шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара фасад машинного зала ЗАЭС на расстоянии 10 метров от реакторного отсека получил повреждения.
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что при атаке боевого украинского беспилотника на ЗАЭС и дальнейшем взрыве основное оборудование не получило повреждений, но в стене машинного зала станции возникла дыра. Лихачев уточнил, что дроном управляли по оптоволокну, что полностью исключает версию о том, что аппарат попал в АЭС «случайно».