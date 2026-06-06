Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия Кувейта сообщила о перехвате выпущенных в сторону государства ракет

Армия Кувейта сообщила, что системы ПВО ведут перехват выпущенных в сторону государства ракет и дронов.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Кувейта сообщили о работе систем противовоздушной обороны по отражению ракетной и беспилотной угрозы. Соответствующее заявление распространил Генеральный штаб страны в соцсети Х*.

Согласно официальной информации, подразделения военно-воздушных сил осуществляют перехват ракет и беспилотников, направленных в сторону территории государства. Военные продолжают контролировать ситуацию и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.

В армии также пояснили, что возможные звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой средств ПВО и уничтожением воздушных целей. Дополнительные подробности о характере атаки и ее последствиях пока не приводятся.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник высказал мнение, что Кувейт следует рассматривать как участника противостояния с Ираном.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше