Армия Кувейта сообщила о перехвате выпущенных в сторону государства ракет

Вооруженные силы Кувейта сообщили о работе систем противовоздушной обороны по отражению ракетной и беспилотной угрозы. Соответствующее заявление распространил Генеральный штаб страны в соцсети Х*.
Согласно официальной информации, подразделения военно-воздушных сил осуществляют перехват ракет и беспилотников, направленных в сторону территории государства. Военные продолжают контролировать ситуацию и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.
В армии также пояснили, что возможные звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с работой средств ПВО и уничтожением воздушных целей. Дополнительные подробности о характере атаки и ее последствиях пока не приводятся.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник высказал мнение, что Кувейт следует рассматривать как участника противостояния с Ираном.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.