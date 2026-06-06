В Хакасии утонул десятилетний ребенок

5 июня в озере вблизи улицы Островского села Бея утонул десятилетний мальчик. Следственный комитет по Республике Хакасия уже завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По версии правоохранительных органов, накануне днем трое мальчиков катались на велосипедах и приехали к водоему, чтобы искупаться. Один из них заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться и утонул.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.
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