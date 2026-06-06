Опер назвал страну, где искать пропавших Усольцевых

Поисковики, спасатели и волонтёры приступили к новому этапу поисков таинственно пропавшей семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае. В эксклюзивном интервью aif.ru криминалист Михаил Игнатов поделился мнением, что поиски ведутся не в том месте. По мнению эксперта, Усольцевы живы и находятся за границей.
«Я склоняюсь к тому, что всё‑таки никто их не убивал, что они скрылись сами. Они готовили этот побег очень тщательно. Самое главное, что им нужно было именно скрыться. Они не были в розыске, они могли легально взять билеты, куда‑нибудь улететь и больше не прилетать. Но тогда бы они оставили свой след: их данные бы засветились по маршруту, можно было бы проследить цепочку — как и куда уехали. А сейчас, в данный момент, они просто канули в никуда. Где они находятся и что с ними произошло, никто не понимает — даже, может быть, те, кому они очень нужны, кто их очень искал и очень ищет, от кого они скрылись. Я думаю, такие люди есть, кто крайне заинтересован», — сказал Игнатов.
Эксперт предположил, что искать Усольцевых нужно за границей.
«При таком резонансе, который вызвало их исчезновение, где‑то в какой‑то деревушке затеряться крайне тяжело, потому что их лица знает вся страна. В любой деревне, небольшом городке их бы опознали, сообщили бы в полицию. Скорее всего, они пересекли границу нелегально или по поддельным документам и сейчас живут в предгорье Анд. Скорее всего, они в США», — отметил Игнатов.
Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. По имеющимся данным, семья приехала в район посёлка Кутурчин и отправилась на прогулку в районе горы Буратинка. У начала предполагаемого маршрута прогулки нашли машину Усольцевых, в которой остались документы, деньги и часть личных вещей.