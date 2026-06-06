Роспотребнадзор: пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону

«Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно», — сказала госпожа Попова в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ. В ликвидации последствий и очищении пляжных зон принимали участие в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН, добавила она.