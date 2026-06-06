В Китае турист выжил после семи дней в открытом море

Ранее сообщалось, что в Туве спасатели начали поиски двух человек, которые выпали из резиновой лодки на реке Большой Енисей. В лодке находились три человека без спасательных жилетов. Женщина 46 лет смогла самостоятельно выбраться на берег, а мужчина 51 года и женщина 47 лет пропали. Позже поисковая группа обнаружила перевёрнутую лодку в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. К поискам подключили сотрудников центра ГИМС и полиции.