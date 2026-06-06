Омич лишился денег на схеме «соблазн — страх»

Отметим, зачастую деньги переводятся так называемым дропперам. За скромное вознаграждение они предоставляют доступ к своим картам, куда и поступают накопления от жертв. Далее деньги выводятся за рубеж. Крайним в этой схеме остается именно дроппер, так как формально денежные средства пришли на его счет и он должен их вернуть. В настоящий момент деньги с них взыскивают по суду. Причем некоторые пытаются оправдаться, придумывая различные истории.