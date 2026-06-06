Омич лишился денег на схеме «соблазн — страх»

В субботу, 6 июня 2026 года, в пресс-службе правоохранительных органов сообщили о новом случае дистанционного мошенничества.
В полицию обратился 40-летний житель Советского административного округа города Омска. Мужчина не смог устоять от истории из уст телефонных мошенников. Схема, на которую он «клюнул», можно назвать «соблазн — страх». Расплатой стала дыра в семейном бюджете.
На первом этапе омича соблазнили легендой получения чужой посылки, которую он не заказывал. Решив, что кто-то ошибся и отправил ему нечто ценное, жертва потеряла бдительность.
«Лжесотрудник транспортной компании уведомил омича, что на его имя заказана доставка, для получения посылки необходимо продиктовать код из СМС-сообщения, что потерпевший и сделал», — говорится в сообщении от УМВД России по Омской области.
Цифры, беззаботно продиктованные человеку, который может представиться кем угодно, оказались кодом доступа в личный кабинет. Далее последовала манипуляция на чувстве страха.
«Второе сообщение пришло с портала “Госуслуги”: личный кабинет взломан, а также оформлена доверенность на третье лицо. Вскоре с мужчиной связались представители якобы Роскомнадзора и ФСБ.
Разговор свелся к тому, что некий экстремист теперь может распоряжаться его имуществом. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, потерпевшему, по заверениям мошенников, необходимо срочно перевести все имеющиеся деньги в «Федеральное казначейство»", — отмечается в пресс-релизе полиции.
Повинуясь голосу из телефона, омич перевел 740 тысяч рублей. Больше у него не нашлось, и злоумышленники прекратили контакт. Омич же продолжил разговор на заявленную тему, но уже через заявление силовикам.
За отчетный период на территории региона зарегистрировано 6 фактов дистанционных хищений денежных средств.
Отметим, зачастую деньги переводятся так называемым дропперам. За скромное вознаграждение они предоставляют доступ к своим картам, куда и поступают накопления от жертв. Далее деньги выводятся за рубеж. Крайним в этой схеме остается именно дроппер, так как формально денежные средства пришли на его счет и он должен их вернуть. В настоящий момент деньги с них взыскивают по суду. Причем некоторые пытаются оправдаться, придумывая различные истории.