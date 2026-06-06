Лошадей-нелегалов задержали на трассе Чита—Хабаровск

В Хабаровске на посту ДПС на трассе Чита—Хабаровск 2 июня инспекторы Россельхознадзора совместно с госавтоинспекторами задержали грузовик, в котором перевозили пять лошадей. По итогам проверки было установлено, что живой груз везли нелегально.
Точнее, ветеринарные документы были оформлены только на двух животных. А на кобылу и двух жеребят сопроводительные документы и разрешение на перевозку оформить «забыли».
— Со слов владельца Петрова Е. А., лошади были приобретены им Амурской области и перевозились в с. Уссурка Приморского края для дальнейшего содержания. Перемещение животных без профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезней животных, является нарушением требований закона «О ветеринарии», — прокомментировали в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
Теперь владельцу придется отвозить трёх «нелегалов» обратно в поселок Таракан Амурской области, оформлять все документы и только потом везти лошадей куда ему нужно.
Отметим, с начала года по информации Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю Управлением Россельхознадзора зафиксирована незаконная перевозка 33 сельхозживотных.