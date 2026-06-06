Лошадей-нелегалов задержали на трассе Чита—Хабаровск

— Со слов владельца Петрова Е. А., лошади были приобретены им Амурской области и перевозились в с. Уссурка Приморского края для дальнейшего содержания. Перемещение животных без профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезней животных, является нарушением требований закона «О ветеринарии», — прокомментировали в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.