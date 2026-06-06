В Хакасии завели уголовное дело после смерти мальчика в озере

По данным следствия, трое мальчиков в возрасте 8 и 10 лет катались на велосипедах и приехали к озеру, расположенному вблизи села Бея. Двое из них зашли в воду, чтобы искупаться. В ходе купания 10-летний мальчик заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться и утонул.