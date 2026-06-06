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В Хакасии завели уголовное дело после смерти мальчика в озере

Установлено, что ребенок заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться.

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. 10-летний мальчик утонул в озере вблизи села Бея Республики Хакасия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК России.

«По данному факту Саяногорским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, трое мальчиков в возрасте 8 и 10 лет катались на велосипедах и приехали к озеру, расположенному вблизи села Бея. Двое из них зашли в воду, чтобы искупаться. В ходе купания 10-летний мальчик заплыл в заросли камыша, откуда не смог выбраться и утонул.