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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до девяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении столицы. Всего вблизи города с начала ночи уничтожено девять БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в направлении столицы. Всего вблизи города с начала ночи уничтожено девять БПЛА.

Как уточнил мэр Москвы, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В ночь на 6 июня еще как минимум 25 беспилотников были сбиты в Ленинградской области. Петербургский аэропорт Пулково приостановил работу.

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