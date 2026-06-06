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Расчёты ПВО сбили 72 дрона ВСУ над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. По его словам, боевая работа в регионе не завершена.

«Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, после отражения атаки на местах падения обломков начали работу специалисты экстренных служб.

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