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Кромсал ножом и грабил. Как ловили маньяка-садиста, убившего 11 пенсионеров

Маньяк Максим Назаренко охотился на стариков в Таганроге, на его счету 11 убийств.

На счету маньяка-садиста Максима Назаренко — 11 жертв. Он охотился на пожилых людей, издеваясь над ними с зашкаливающей жестокостью. Ещё в юности он отсидел за разбой, но тюрьма его не исправила, а озлобила. Назаренко родился 6 июня 58 лет назад. Но отмечать день рождения ему не суждено — ещё при задержании преступник был ликвидирован.

Rostov.aif.ru восстановил хронику преступлений рецидивиста и выяснил, как следователи вычислили безжалостного убийцу.

Почерк убийцы.

Декабрь 2010 года. Таганроженка, придя в гости к родителям, обнаружила страшную картину: 82-летний отец и 69-летняя мать мертвы. Грудь и шею покрывают множественные ножевые ранения. Квартира перевёрнута вверх дном — грабитель искал ценности. Добычей стали золотая цепочка и пара тысяч рублей.

Спустя полгода — новое убийство. Пожилая женщина найдена мёртвой в собственном доме, её тело искромсано ножевыми ударами.

«Было точно такое же аналогичное нанесение ран, тот же почерк, который помог оперативным работникам сразу объединить эти дела в одно производство, потому что всё было идентично», — вспоминал Владимир Титов, в то время занимавший пост старшего уполномоченного в Таганроге.

Правоохранители проводили тщательную криминалистическую работу, анализировали все похожие преступления.

«Уже прослеживался почерк — орудие преступления, возраст жертв, а также расположение частных домов, где жили потерпевшие. Они всегда были угловыми, за исключением первого преступления», — рассказывал тогда старший следователь-криминалист СУ СК России по Ростовской области Олег Агеев.

Проверяли родственников, соседей, местных уголовников, но всё безрезультатно. Преступник словно почувствовал, что за ним охотятся: после шести убийств за два года наступило затишье. Но полгода спустя он дал о себе знать. И снова та же схема: в угловом доме убиты пожилые супруги за 70, тела искромсаны ножом. Дело получило широкий резонанс. Для расследования создали специальную следственно-оперативную группу.

Вышли на след.

Экс-следователь первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Анатолий Заремба, которому тогда было за 60, рассказывал об этом деле как о своём последнем перед пенсией.

«Я поставил цель: раскрою — и на заслуженный отдых. Возглавил группу профессионалов, которые сутками работали», — рассказывает Анатолий Заремба.

Фамилия Назаренко всплыла после 11-го убийства. Выяснилось, что подозреваемый был судим за разбой, проживает в Гуково, но регулярно наведывается в Таганрог к матери.

«Бывший одноклассник рассказал такую историю: ещё будучи школьником, Назаренко привязал к стулу пожилую родственницу и вылил ей на голову кипяток из чайника. И это на глазах своих школьных друзей. Уже тогда возникла мысль о его жестокости», — говорил ветеран следствия Заремба.

В колонии, где Назаренко сидел после разбоя, охарактеризовали его как злобного и очень скрытного. На контакт с администрацией не шёл, срок отсидел по «полной». После освобождения он ни с кем не дружил, был нелюдим, в городе появлялся наездами.

Логово отшельника.

Логово отшельника вычислили оперативники. Как выяснится позже, тот большую часть времени проводил в гараже, который арендовал в Таганроге. А ещё часто ходил по улицам между частными домами, явно что-то высматривая.

Когда оперативники нагрянули в логово в отсутствие преступника, то при обыске следователи обнаружили на полках похищенные вещи: золотые украшения, старые монеты, слуховой аппарат, разобранный ноутбук, телефоны.

По делу провели более 500 экспертиз, включая судебно-психиатрическую. Выяснилось, что душегуб прекрасно осознавал свои действия.

Сомнений в его вине не оставалось: в гараже нашли орудие убийств, а родные опознали вещи жертв. Завершающим штрихом стали показания свидетелей. Оказалось, что маньяк регулярно возвращался на места преступлений, чтобы в толпе зевак спокойно наблюдать за работой следователей.

Спецназ выдвинулся на задержание, когда Назаренко после долгого затишья пришёл к матери. Но маньяк словно почуял слежку и буквально за минуту до штурма пытался убежать через окно. Укрыться не вышло: пробежав несколько метров, он залёг в кустах и открыл огонь из своего обреза. Одного из бойцов он успел ранить, но тут же был ликвидирован ответным огнём. Поскольку подозреваемый погиб, уголовное дело прекратили.