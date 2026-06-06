Кромсал ножом и грабил. Как ловили маньяка-садиста, убившего 11 пенсионеров

На счету маньяка-садиста Максима Назаренко — 11 жертв. Он охотился на пожилых людей, издеваясь над ними с зашкаливающей жестокостью. Ещё в юности он отсидел за разбой, но тюрьма его не исправила, а озлобила. Назаренко родился 6 июня 58 лет назад. Но отмечать день рождения ему не суждено — ещё при задержании преступник был ликвидирован.
Rostov.aif.ru восстановил хронику преступлений рецидивиста и выяснил, как следователи вычислили безжалостного убийцу.
Почерк убийцы.
Декабрь 2010 года. Таганроженка, придя в гости к родителям, обнаружила страшную картину: 82-летний отец и 69-летняя мать мертвы. Грудь и шею покрывают множественные ножевые ранения. Квартира перевёрнута вверх дном — грабитель искал ценности. Добычей стали золотая цепочка и пара тысяч рублей.
Спустя полгода — новое убийство. Пожилая женщина найдена мёртвой в собственном доме, её тело искромсано ножевыми ударами.
«Было точно такое же аналогичное нанесение ран, тот же почерк, который помог оперативным работникам сразу объединить эти дела в одно производство, потому что всё было идентично», — вспоминал Владимир Титов, в то время занимавший пост старшего уполномоченного в Таганроге.
Правоохранители проводили тщательную криминалистическую работу, анализировали все похожие преступления.
«Уже прослеживался почерк — орудие преступления, возраст жертв, а также расположение частных домов, где жили потерпевшие. Они всегда были угловыми, за исключением первого преступления», — рассказывал тогда старший следователь-криминалист СУ СК России по Ростовской области Олег Агеев.
Проверяли родственников, соседей, местных уголовников, но всё безрезультатно. Преступник словно почувствовал, что за ним охотятся: после шести убийств за два года наступило затишье. Но полгода спустя он дал о себе знать. И снова та же схема: в угловом доме убиты пожилые супруги за 70, тела искромсаны ножом. Дело получило широкий резонанс. Для расследования создали специальную следственно-оперативную группу.
Вышли на след.
Экс-следователь первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Анатолий Заремба, которому тогда было за 60, рассказывал об этом деле как о своём последнем перед пенсией.
«Я поставил цель: раскрою — и на заслуженный отдых. Возглавил группу профессионалов, которые сутками работали», — рассказывает Анатолий Заремба.
Фамилия Назаренко всплыла после 11-го убийства. Выяснилось, что подозреваемый был судим за разбой, проживает в Гуково, но регулярно наведывается в Таганрог к матери.
«Бывший одноклассник рассказал такую историю: ещё будучи школьником, Назаренко привязал к стулу пожилую родственницу и вылил ей на голову кипяток из чайника. И это на глазах своих школьных друзей. Уже тогда возникла мысль о его жестокости», — говорил ветеран следствия Заремба.
В колонии, где Назаренко сидел после разбоя, охарактеризовали его как злобного и очень скрытного. На контакт с администрацией не шёл, срок отсидел по «полной». После освобождения он ни с кем не дружил, был нелюдим, в городе появлялся наездами.
Логово отшельника.
Логово отшельника вычислили оперативники. Как выяснится позже, тот большую часть времени проводил в гараже, который арендовал в Таганроге. А ещё часто ходил по улицам между частными домами, явно что-то высматривая.
Когда оперативники нагрянули в логово в отсутствие преступника, то при обыске следователи обнаружили на полках похищенные вещи: золотые украшения, старые монеты, слуховой аппарат, разобранный ноутбук, телефоны.
По делу провели более 500 экспертиз, включая судебно-психиатрическую. Выяснилось, что душегуб прекрасно осознавал свои действия.
Сомнений в его вине не оставалось: в гараже нашли орудие убийств, а родные опознали вещи жертв. Завершающим штрихом стали показания свидетелей. Оказалось, что маньяк регулярно возвращался на места преступлений, чтобы в толпе зевак спокойно наблюдать за работой следователей.
Спецназ выдвинулся на задержание, когда Назаренко после долгого затишья пришёл к матери. Но маньяк словно почуял слежку и буквально за минуту до штурма пытался убежать через окно. Укрыться не вышло: пробежав несколько метров, он залёг в кустах и открыл огонь из своего обреза. Одного из бойцов он успел ранить, но тут же был ликвидирован ответным огнём. Поскольку подозреваемый погиб, уголовное дело прекратили.