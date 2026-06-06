Кромсал ножом и грабил. Как ловили маньяка-садиста, убившего 11 пенсионеров

На счету маньяка-садиста Максима Назаренко — 11 жертв. Он охотился на пожилых людей, издеваясь над ними с зашкаливающей жестокостью. Ещё в юности он отсидел за разбой, но тюрьма его не исправила, а озлобила. Назаренко родился 6 июня 58 лет назад. Но отмечать день рождения ему не суждено — ещё при задержании преступник был ликвидирован.