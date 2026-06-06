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На трассе под Ростовом пострадали подросток и 62-летний водитель

Под Ростовом на трассе столкнулись две иномарки, есть раненые.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области два человека получили травмы в результате ДТП. Авария с участием иномарок случилась днем 5 июня на трассе «М-4 Дон — Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой». Об этом сообщили представители региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Chery не предоставил преимущество в движении ехавшему во встречном направлении автомобилю Opel. В результате произошло столкновение.

Травмы различной степени тяжести получили водитель первой китайской машины и находившийся в салоне 16-летний подросток. Обоих пострадавших оперативно доставили в больницу.

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