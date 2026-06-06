На трассе под Ростовом пострадали подросток и 62-летний водитель

В Ростовской области два человека получили травмы в результате ДТП. Авария с участием иномарок случилась днем 5 июня на трассе «М-4 Дон — Новошахтинск до границы с Луганской Народной Республикой». Об этом сообщили представители региональной Госавтоинспекции.