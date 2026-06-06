На трассе под Барабинском в ДТП с грузовиком погибла девушка

Утром 6 июня в Новосибирской области на обводной дороге из Барабинска в сторону Куйбышева произошло смертельное ДТП: столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает очевидец аварии, читатель КП-Новосибирск.
По словам мужчины, в результате лобового столкновения погибла девушка, работавшая в доставке в Куйбышеве. Судя по кадрам, которыми поделился читатель, оба транспортных средства вылетели на правую обочину. Иномарку смяло полностью — повреждены крыша и стекла. Грузовик перевернулся на бок. На место происшествия прибыли специальные службы.