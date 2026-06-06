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Под Ростовом в ночь на 6 июня отразили атаку БПЛА

В ночь на 6 июня на Дону вновь работали ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 6 июня вновь была зафиксирована вражеская атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем официальном канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что беспилотники были сбиты в небе над Миллеровским районом.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", — сказал Юрий Слюсарь.

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