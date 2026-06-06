Пятеро мужчин едой заманили девочку в машину и несколько раз изнасиловали

В индийском штате Ассам пятеро мужчин обманом заманили 15-летнюю школьницу в автомобиль, предложив ей угощение, после чего надругались над ней. О произошедшем стало известно после того, как местные жители заметили машину, в которой девушка и другие пассажиры находились полураздетыми, и обратились в полицию.