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Пятеро мужчин едой заманили девочку в машину и несколько раз изнасиловали

В индийском штате Ассам пятеро мужчин обманом заманили 15-летнюю школьницу в автомобиль, предложив ей угощение, после чего надругались над ней.

В индийском штате Ассам пятеро мужчин обманом заманили 15-летнюю школьницу в автомобиль, предложив ей угощение, после чего надругались над ней. О произошедшем стало известно после того, как местные жители заметили машину, в которой девушка и другие пассажиры находились полураздетыми, и обратились в полицию.

Правоохранители задержали всех пятерых подозреваемых, сейчас они находятся под арестом. В ходе расследования выяснилось, как сообщает NDTV, мужчины систематически использовали автомобиль для совершения насильственных действий. Семья пострадавшей потрясена случившимся и требует немедленного и показательного наказания для преступников.

Индийские законы предусматривают жесткие меры за сексуальное насилие над несовершеннолетними, однако подобные случаи продолжают происходить в стране регулярно. Судьба задержанных решится в ближайшее время.