На Левобережье Омска сгорело кафе «Вьетнамская кухня»

В омском «Торговом городе» горело кафе «Вьетнамская кухня» — пострадавших нет. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным ведомства, вечером 5 июня на территории торгово-ярмарочного комплекса «Торговый город» на улице 70 лет Октября произошёл пожар в кафе «Вьетнамская кухня». Огонь охватил 80 квадратных метров.
На тушение выезжали 6 единиц спецтехники и 21 спасатель. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Октябрьском округе Омска жителям напомнили о пожарной безопасности.
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