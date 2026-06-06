Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерку спасли из горящего подвала: сводка МЧС за сутки в Новосибирской области

Главное управление МЧС по Новосибирской области опубликовало оперативную сводку за минувшие сутки. Цифры тревожные, но есть и повод для гордости за работу спасателей.

Источник: Сиб.фм

За 24 часа пожарные расчеты выезжали на тушение 31 раза. Подавляющее большинство возгораний (20 из них) — это горение мусора и сухой травы. Один человек получил травмы, еще одного удалось спасти. Водоемы региона, к счастью, обошлись без происшествий.

Настоящая боевая работа развернулась 5 июня, когда поступил сигнал о возгорании в жилом многоквартирном доме в Ленинском районе Новосибирска. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты после вызова — время, которое в данной ситуации стало критически важным.

Когда спасатели зашли в подъезд, из подвала уже валил дым. Открытое горение удалось ликвидировать за 16 минут. Очаг оказался в кладовой: там загорелись домашние вещи на площади всего 2 квадратных метра.

Самое драматичное: из задымленного подвала спасатели в аппаратах защиты органов дыхания вывели пожилую женщину. Ее эвакуировали при помощи специальных устройств и передали бригаде скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали с отравлением продуктами горения — но она осталась жива.

Спасатели вновь призывают жителей соблюдать элементарные правила: осторожно обращаться с электроприборами, тщательно тушить окурки, аккуратно пользоваться открытым огнем, правильно утилизировать золу из печей и мангалов. И главная рекомендация — установить дома пожарный извещатель, который может спасти жизнь.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше