В Бердске на улице Первомайской загорелась «ГАЗель»

В Бердске на улице Первомайской произошел пожар в автомобиле «ГАЗель» и выгорела кабина. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».
Судя по кадрам водителей-очевидцев с места событий, кабина машины успела практически полностью выгореть. На помощь пришли прохожие и автомобилисты — несколько мужчин достали огнетушители и попытались потушить пламя своими силами.
Грузовая машина стояла и полыхала прямо на проезжей части. После того как пламя удалось локализовать, из-под капота «ГАЗели» повалил густой дым. Тем не менее причины возгорания пока неизвестны.