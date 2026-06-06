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В Бердске на улице Первомайской загорелась «ГАЗель»

Прохожие пытались потушить машину своими силами.

Источник: Комсомольская правда

В Бердске на улице Первомайской произошел пожар в автомобиле «ГАЗель» и выгорела кабина. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Судя по кадрам водителей-очевидцев с места событий, кабина машины успела практически полностью выгореть. На помощь пришли прохожие и автомобилисты — несколько мужчин достали огнетушители и попытались потушить пламя своими силами.

Грузовая машина стояла и полыхала прямо на проезжей части. После того как пламя удалось локализовать, из-под капота «ГАЗели» повалил густой дым. Тем не менее причины возгорания пока неизвестны.