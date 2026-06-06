В Дзержинске сотрудник мясокомбината внезапно умер на работе

Трагедия произошла утром 4 июня. На КПП предприятия 50-летний контролёр начал покачиваться, резко отклонился в сторону и упал. Подоспевшие на помощь коллеги усадили гражданина на лавочку и вызвали скорую помощь, однако он потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Медики зафиксировали смерть работника.