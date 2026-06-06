В Красноярском крае за сутки потушили 20 пожаров, погибших нет. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, накануне в ДНТ «Прибрежный» Березовского округа сгорели две теплицы, две хозяйственные постройки и сухая трава на общей площади четырех тысяч квадратных метров. Тушение осложняли ветер и сухая погода. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
На акваториях края спасатели не зарегистрировали происшествий. На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали три раза.
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