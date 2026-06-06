Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено 376 украинских дронов над регионами РФ

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Над территорией Ленинградской области силы противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилотника. Подразделения ПВО продолжают выполнять задачи по отражению атаки. Боевая работа в регионе не завершена.
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