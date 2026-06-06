В Казани девушка вытащила чужие деньги из банкомата пока хозяин отвлекся

В Казани задержали 26-летнюю девушку, которая обокрала молодого человека прямо у банкомата. Об этом сообщили в УМВД России по городу.
25-летний парень пришёл снять деньги в банкомате в одном из торговых центров Приволжского района. Ему показалось, что транзакция не прошла, и он отошёл от терминала. Когда он вернулся, денег уже не было.
Позже выяснилось, что наличные вытащила из купюроприемника девушка. Она призналась в содеянном. Против неё возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.