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В Казани девушка вытащила чужие деньги из банкомата пока хозяин отвлекся

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Источник: Комсомольская правда

В Казани задержали 26-летнюю девушку, которая обокрала молодого человека прямо у банкомата. Об этом сообщили в УМВД России по городу.

25-летний парень пришёл снять деньги в банкомате в одном из торговых центров Приволжского района. Ему показалось, что транзакция не прошла, и он отошёл от терминала. Когда он вернулся, денег уже не было.

Позже выяснилось, что наличные вытащила из купюроприемника девушка. Она призналась в содеянном. Против неё возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.