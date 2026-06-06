В Твери возбудили уголовное дело после гибели четырёхлетней девочки в ДТП

«Специализированным следственным отделом УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для водителя.