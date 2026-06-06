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Иркутянина доставили на Колыму по делу о хищении денег у пенсионерки

22-летний студент сибирского вуза подрабатывал курьером телефонных мошенников.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 июня. 22-летнего студента из Иркутской области обвиняют в пособничестве мошенникам, похитившим 34 млн рублей у 68-летней пенсионерки в Магадане. По версии следствия, в августе 2025 года он прибыл в город по указанию аферистов, чтобы лично забрать деньги у потерпевшей, поверившей, что её сбережения «нужно спасти» и перевести на «безопасный счёт», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Магаданской области.

Мошенники полностью оплатили поездку студента — включая перелёт и проживание. При встрече с пенсионеркой он скрывал внешность: носил кепку, очки и замазывал татуировку тональным кремом. После обращения женщины в полицию оперативники вычислили курьера, несмотря на его попытки конспирации.

Юношу задержали в Братске во время служебной командировки и доставили на Колыму. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее сообщалось, что в Зиминском районе жительница села Масляногорск долго не верила сотрудникам полиции, что они не мошенники. Правоохранители пытались остановить женщину от перевода денег на «безопасный счёт».