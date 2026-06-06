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За ночь над территорией России и Абхазии сбиты 376 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили 376 беспилотников. Некоторые из них сбиты над территорией Абхазии.

Минобороны России заявило, что в ночь на 6 июня силы ПВО уничтожили 376 беспилотников. Некоторые из них сбиты над территорией Абхазии.

Как уточнило ведомство, над территорией России БПЛА сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях, Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей. Сколько беспилотников уничтожено над каждым из регионов, ведомство не раскрыло.

Минобороны России впервые отчитывается о том, что беспилотники были сбиты над территорией частично признанной Абхазии. Власти республики не заявляли о том, что БПЛА входили в воздушное пространство.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что над регионом сбиты 86 беспилотников. Еще девять БПЛА уничтожены вблизи Москвы.

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