Число сбитых БПЛА ВСУ над Ленобластью достигло 86

«Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», — пишет он в своём телеграм-канале.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 376 беспилотников Вооружённых сил Украины за ночь. Согласно ведомству, дроны были сбиты над пятнадцатью российскими регионами. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
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