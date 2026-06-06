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Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на город утром в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал Беглов в «Максе».

Губернатор также обратился к жителям города с просьбой не покидать свои дома.

Кроме того, глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 86 беспилотников.

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