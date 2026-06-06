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Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Россиянка Таякина 7 июня вернется из Мексики после двух лет поисков.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Российская гражданка Мария Таякина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации в Мексике, возвращается на родину после почти двух лет работы по ее поиску и оказанию помощи, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в Мехико.

«Пятого июня 2026 года ей были вручены все подготовленные документы, чтобы 6 июня она могла вылететь в Россию. Ее прилет на родину запланирован на 7 июня», — рассказал руководитель консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров.

Посольство взяло в работу вопрос в 2024 году, как только получило обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Федоров после этого лично выезжал на север страны для поисков россиянки. По его словам, на момент обнаружения женщина не имела постоянного места проживания.

«Я оказал ей необходимую поддержку, помог с питанием, сообщил о том, что ее разыскивают мать и сын, а также предложил содействие в возвращении в Санкт-Петербург», — сказал руководитель консульского отдела.

После этого российское посольство, по его словам, продолжило работу по делу, поддерживая контакты с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками женщины.

Спустя почти два года при содействии российских соотечественников и граждан Мексики, россиянке была оказана необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

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