Россиянка вернется из Мексики на родину после двух лет поисков

Посольство взяло в работу вопрос в 2024 году, как только получило обращение от матери Марии об исчезновении ее дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо. Федоров после этого лично выезжал на север страны для поисков россиянки. По его словам, на момент обнаружения женщина не имела постоянного места проживания.