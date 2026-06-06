В Хакасии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка, утонувшего в озере

Ранее в Оренбургской области нашли тело 11-летнего мальчика, который утонул в реке Большой Кинель под Бугурусланом. Ребёнок пропал 25 мая, после чего спасатели начали поисковую операцию. Водолазы и волонтёры аквакорпуса обследовали акваторию и применяли разные методы поиска. Тело школьника обнаружили во время плановых работ. Прокуратура начала проверку и устанавливает причины трагедии.