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Санкт-Петербург утром в субботу подвергся масштабной атаке БПЛА

Утром в субботу, 6 июня, Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

Утром в субботу, 6 июня, Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, в настоящий момент работают средства противовоздушной обороны.

«Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — написал глава региона.

Он также обратился к петербуржцам с просьбой оставаться в своих домах и не выходить на улицу до особого распоряжения. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки.

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