В Самаре за четверо суток задержали почти 400 нелегальных мигрантов

Во время рейдов пресечено 72 факта организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учёт. Возбуждено 38 уголовных дел. Также задержаны лица, находившиеся в федеральном и международном розыске, в том числе по учетам Интерпола. Сообщить о фактах нарушения миграционного законодательства можно в ближайший отдел полиции или по телефону 112.