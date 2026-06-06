В Пулково задержано 17 рейсов

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, по состоянию на 8 часов утра задержан вылет на два и более часов 17-ти авиарейсов.
Произошли задержки и с прибытием самолетов в Петербурга. «С запасных аэродромов ожидаем 13 бортов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, усилена работа служб аэропорта, отвечающих за обслуживание пассажиров и самолетов. В Пулково ожидают открытия воздушного пространства и готовы оперативно приступить к восстановлению расписания.
«Обстановка в терминале спокойная», — добавили в пресс-службе.
Напомним, утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Жителям рекомендовано оставаться в домах и не выходить на улицу до отмены воздушной опасности.