Очаг бешенства животных обнаружили в сельском детсаду в Башкирии

Известно, что очагом опасного заболевания стала территория детского сада села Уральск, расположенного на улице Советской. На данный момент карантин по бешенству действует только в одном населенном пункте района. В рамках карантина там запрещается ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. В селе проводится вакцинация скота и домашних животных, если они не были привиты в течение полугода.