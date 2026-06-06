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Очаг бешенства животных обнаружили в сельском детсаду в Башкирии

Карантин по бешенству животных ввели власти в селе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

С 3 июня в селе Уральск Учалинского района Башкирии власти ввели карантин по бешенству животных. Указ о введении ограничений подписал накануне глава региона Радий Хабиров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Известно, что очагом опасного заболевания стала территория детского сада села Уральск, расположенного на улице Советской. На данный момент карантин по бешенству действует только в одном населенном пункте района. В рамках карантина там запрещается ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. В селе проводится вакцинация скота и домашних животных, если они не были привиты в течение полугода.