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В Ростовской области в минувшие сутки, 5 июня, произошло 13 аварий

В Ростовской области за сутки, 5 июня, спасатели выезжали на пять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 5 июня, выдались для сотрудников экстренных служб довольно напряженными. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели привлекались к тушению пяти пожаров. Каждый из них носил техногенный характер.

Также на трассах Дона произошло 13 ДТП.

В общей сложности к работе привлекались 124 человека, также была задействована 31 единица техники, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 6 июня в небе над Миллеровским районом были сбиты вражеские БПЛА.

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