В Ростовской области в минувшие сутки, 5 июня, произошло 13 аварий

В Ростовской области минувшие сутки, 5 июня, выдались для сотрудников экстренных служб довольно напряженными. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели привлекались к тушению пяти пожаров. Каждый из них носил техногенный характер.
Также на трассах Дона произошло 13 ДТП.
В общей сложности к работе привлекались 124 человека, также была задействована 31 единица техники, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 6 июня в небе над Миллеровским районом были сбиты вражеские БПЛА.
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