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57-летний мужчина погиб в лобовом ДТП в Красноярском крае

Второй участник аварии получил незначительные травмы.

На трассе Богучаны — Ангарск в Красноярском крае в лобовом ДТП погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

Днём 5 июня на автодороге Богучаны — Ангарск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента извлекли из искореженной машины тело 57-летнего погибшего мужчины.

Второй участник аварии получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

С начала 2026 года краевые спасатели уже 32 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Ранее мы сообщали, что пьяный байкер угодил в ДТП в Красноярском крае, пассажир погиб.