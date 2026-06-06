57-летний мужчина погиб в лобовом ДТП в Красноярском крае

На трассе Богучаны — Ангарск в Красноярском крае в лобовом ДТП погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
Днём 5 июня на автодороге Богучаны — Ангарск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Спасатели Богучанского поисково-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента извлекли из искореженной машины тело 57-летнего погибшего мужчины.
Второй участник аварии получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.
С начала 2026 года краевые спасатели уже 32 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.
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