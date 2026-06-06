Пермяк, пытавшийся украсть кофе, искусал продавцов

Продавец бросилась за вором. На перекрестке она догнала его и начала вырывать пакет с кофе. Любитель кофе пытался отбиваться от женщины, но не смог. Первым не выдержал пакет — он порвался, и весь кофе выпал на землю. Продавец собрала пачки и вернулась в магазин.