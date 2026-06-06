«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите

Авария случилась 6 июня около пяти утра по местному времени на улице Ленина, где столкнулись Mercedes и Honda Fit. В результате столкновения водитель японской иномарки 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм. 25-летний мужчина, управлявший Mercedes, не пострадал.
Кроме того, освидетельствование на месте показало, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.
Ранее в Московской области произошло массовое ДТП с грузовыми автомобилями. По предварительной информации, водитель грузовика протаранил четыре автомобиля. Они стояли перед железнодорожным переездом. Один человек погиб, ещё один получил травмы.
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