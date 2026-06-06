«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите

Авария случилась 6 июня около пяти утра по местному времени на улице Ленина, где столкнулись Mercedes и Honda Fit. В результате столкновения водитель японской иномарки 1999 года рождения скончался на месте от полученных травм. 25-летний мужчина, управлявший Mercedes, не пострадал.