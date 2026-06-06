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Жительница Енисейска перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Красноярском крае 70-летняя женщина перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Енисейске 70-летняя местная жительница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Как рассказали в МВД Красноярского края, пожилой женщине на протяжении пяти поступали звонки от неизвестных — на том конце провода ей внушали, что ее финансы под угрозой.

В итоге напуганная горожанка по указанию аферистов, ничего не сказав родным, отправилась в региональный центр. Потерпевшая даже приобрела новый смартфон, чтобы скачать приложения для перевода денег. Так она и «обезопасила» свои сбережения.

Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Пресс-служба ведомства призывает жителей края предупредить пожилых родственников о телефонных мошенниках.