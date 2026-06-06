Жительница Енисейска перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Енисейске 70-летняя местная жительница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей. Как рассказали в МВД Красноярского края, пожилой женщине на протяжении пяти поступали звонки от неизвестных — на том конце провода ей внушали, что ее финансы под угрозой.
В итоге напуганная горожанка по указанию аферистов, ничего не сказав родным, отправилась в региональный центр. Потерпевшая даже приобрела новый смартфон, чтобы скачать приложения для перевода денег. Так она и «обезопасила» свои сбережения.
Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.
Пресс-служба ведомства призывает жителей края предупредить пожилых родственников о телефонных мошенниках.