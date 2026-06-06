Окна закрыть, маски надеть: Роспотребнадзор обратился к жителям Усть-Лабинска из-за пожара

В связи с крупным возгоранием на территории Усть-Лабинского района и возникшими рисками сильного задымления, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение для местных жителей. Специалисты ведомства подготовили свод правил, которые помогут уберечь здоровье от воздействия токсичных продуктов горения.