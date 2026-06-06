Окна закрыть, маски надеть: Роспотребнадзор обратился к жителям Усть-Лабинска из-за пожара

В связи с крупным возгоранием на территории Усть-Лабинского района и возникшими рисками сильного задымления, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение для местных жителей. Специалисты ведомства подготовили свод правил, которые помогут уберечь здоровье от воздействия токсичных продуктов горения.
Для того чтобы минимизировать попадание гари и вредных веществ в организм, жителям района и близлежащих населенных пунктов настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:
— не открывать окна в жилых домах, офисах и квартирах;
— избегать нахождения на открытом воздухе, особенно в утренние часы, когда концентрация смога в приземном слое атмосферы наиболее высока;
— как можно чаще проводить влажную уборку помещений для удаления осевших микрочастиц пыли и сажи;
— временно отказаться от ношения контактных линз, отдав предпочтение обычным очкам, чтобы избежать сильного раздражения слизистой оболочки глаз;
— пить больше жидкости (минеральной щелочной воды, очищенной воды, зеленого чая);
— регулярно промывать глаза, нос и горло чистой водой;
— полностью отказаться от курения, чтобы дополнительно не перегружать дыхательную систему;
— при необходимости выхода на улицу в обязательном порядке использовать индивидуальные средства защиты — маски или респираторы (желательно влажные).
Санитарные врачи также просят жителей внимательно следить за своим самочувствием и не заниматься самолечением, если состояние здоровья начнет ухудшаться.
«В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), а также при обострении хронических болезней необходимо незамедлительно обратиться к врачу», — подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Ситуация находится на контроле ведомства, специалисты проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилой застройке.