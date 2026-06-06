В Татарстане собаки до кости разодрали ногу подростку, хозяйки даже не попытались их оттащить

В Бугульме на улице Тепловозной три собаки напали на 13-летнего мальчика. Ребенка отбили прохожие, которые сбежались на крики, рассказали очевидцы. По их словам, у животных были хозяйки, но те даже не пытались их оттащить. Местные говорят, что это не первый случай, когда эти псы кидаются на людей.
В результате нападения подростку разодрали ногу до кости. Ему оказали медицинскую помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает.
Бугульминская городская прокуратура организовала проверку. В ходе неё установят все обстоятельства и причины случившегося, а также оценят, соблюдали ли ответственные лица законодательство об обращении с животными.