Беглов: Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке дронов

Санкт-Петербург утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, в регионе были задействованы средства противовоздушной обороны. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
— Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно, — написал он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.
Кроме того, в результате террористических атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб, еще один получил ранения. В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Водитель скончался на месте от полученных ранений, машина уничтожена огнем.