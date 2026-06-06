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Беглов: Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке дронов

Санкт-Петербург утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Санкт-Петербург утром в субботу, 6 июня, подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в регионе были задействованы средства противовоздушной обороны. Глава города также призвал жителей соблюдать меры предосторожности и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

— Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно, — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.

Кроме того, в результате террористических атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб, еще один получил ранения. В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Водитель скончался на месте от полученных ранений, машина уничтожена огнем.

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