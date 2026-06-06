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Нижегородские огнеборцы спасли более 200 коров и телят

На ферме в деревне Гавриловка Ковернинского МО случился страшный пожар.

На ферме в деревне Гавриловка Ковернинского МО случился страшный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пламя охватило здание, где находились животные. Оперативно прибывшие пожарные вместе с работниками фермы вывели 210 голов крупного рогатого скота. Возгорание на площади свыше 2,2 тыс. кв. м. тушили 20 сотрудников МЧС при помощи шести единиц техники.

«Пожар на ферме в Нижегородской области полностью потушен. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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