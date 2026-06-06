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Атака БПЛА на Дон в ночь на 6 июня стала частью удара по 15 регионам РФ

В Ростовской области в ночь на 6 июня отразили атаку БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 6 июня вновь работали силы и средства ПВО. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, вражеские беспилотники были уничтожены в небе над Миллеровским районом.

В министерстве обороны РФ добавили, что всего в эту ночь дроны сбивали над 15 регионами РФ, включая Донской край, а также над Абхазией, над Черным и Азовским морями.

Так, беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областями и над Крымом.

В общей сложности были сбиты 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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Под Ростовом в ночь на 6 июня отразили атаку БПЛА.

Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: www.rostov.kp.ru/online/news/7008658/

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